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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 17 يونيو 2021، تراجعا كبيرا ومستمرا، ليشهد انخفاضات جديدة لم يحققها منذ زمن كبير مما يشجع المواطنين على الشراء فى هذا الوقت ، حيث انخفض العيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات خلال ساعات .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس، 892 جنيه وكان 904 جنيها مساء الأربعاء، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 781 جنيه وكان مساء الأربعاء، 791 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 670 جنيه وكان مساء الاربعاء، 678 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6240 جنيه وكان مساء الأربعاء، 6300 جنيه .

كما شهد سعر الذهب عالميا تراجعا كبيرا بعد إعلان الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في نطاق 0.0 ٪، و0.25٪ معلنا توقعه رفع الفائدة عام 2023 وليس 2024، كما أعلن سابقا ، بالاضافة لاعلان محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم بول عن توقعاته لانخفاض معدلات التضخم والبطالة، معربا عن تفاؤله اقتصاديا بعام 2022، مما يشير إلى قرب انتهاء دعم الاقتصاد وتعليقات بتشديد الاجراءات فى المستقبل القريب ،واتجه المؤشر لأعلى بعد بداية التعاملات ولكن ببطء شديد مع انتظار المستثمرون اليوم صدور مؤشر طلبات الاعانة للاسبوع المنتهى فى 12 يونيو والتى قد تعكس انخفاضا بواقع 16 ألف طلب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الخميس 17 يونيو ، 797.82 جنيه، وكان فى مساء الأربعاء 809.33 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,812.37 $، وكانت مساء الأربعاء، 1،837.23 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الخميس 17 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 892 إلى 900 عيار 22 818 إلى 821 عيار 21 781 إلى 785 عيار 18 668 إلى 672 عيار 14 516 إلى 520 عيار 12 440 إلى 445 الاونصة 28092 إلى 28163 الجنيه الذهب 6240 إلى 63100 الكيلو الذهب 892514 إلى 901000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في بداية التعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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