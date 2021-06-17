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البحرين: نتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على سياسة السلام

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البحرين: نتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على سياسة السلام البحرين: نتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على سياسة السلام

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قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني يوم الأربعاء إن مملكة البحرين تتواصل مع الجديدة في إسرائيل للتعرف على سياستها «تجاه الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا التواصل يأتي «انطلاقا من نهج المملكة القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب».

وأكد الوزير الحرص على التواصل «في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها».

كانت البحرين قد اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر أيلول 2020، لتصبح ثاني دولة خليجية تأخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

وهنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بتولي المنصب معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة.

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