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هاني سلامة يغني «أصحاب ولا بيزنس» في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

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هاني سلامة يغني «أصحاب ولا بيزنس» في حفل زفاف نجل مصطفى قمر هاني سلامة يغني «أصحاب ولا بيزنس» في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

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استعاد الفنانان هاني سلامة ومصطفى قمر أجواء فيلمهما «أصحاب ولابيزنس» الذي قدماه قبل سنوات.

وغنى هاني أغنية الفيلم التي قدمها مصطفى قمر خلال حفل زفاف نجل الأخير «إياد» والذي أقيم قبل ساعات في حديقة أحد فنادق القاهرة الكبرى.

https://fb.watch/6aeKpTgwBV/

وشارك في حضور حفل الزفاف عدد من الفنانين منهم حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق الذين يتمتعون بعلاقة صداقة مع مصطفى قمر منذ سنوات طويلة، وقاموا بتقديم أغاني والد العريس خلال الحفل ومنها «ياغزالي» و«أبوجلابية طوبي».

وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي كما شارك بالحضور عدد كبير من المشاهير منهم إدوارد ومحمد لطفي ولقاء سويدان وعبير منير إلى جانب شقيق العريس الفنان الشاب تيام مصطفى قمر ووالدته غادة.

المصرى اليوم

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