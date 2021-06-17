بسبب «التزوير والتلاعب».. وقف تسليم أراضي المدافن في السويس

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اعلنت مديرية الاسكان والمرافق بالسويس بانه نظرا للتزوير والتلاعب الشديد والذي شاب عملية التقدم للحصول وحجز اراضي المقابر اعتبارًا من عام 2010 وحتي 28 فبراير عام 2021، تقرر إلغاء كل الطلبات السابقة المقدمة في الفترة المذكورة بعاليه، على أن يتم اعتبارًا من أول سبتمبر 2021 الإعلان عن الضوابط الجديدة لكيفية الحصول على قطعة أرض بالمقابر.

وتقرر وقف تسليم أي أراضي جديدة اعتبارا من الخميس 17 يونيو 2021 بالمقابر لمن سددوا خلال الأعوام السابقة رسوم الحصول على مقبرة جديدة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.