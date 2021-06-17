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السيارة الكهربائية الجديدة .. تعرف على المواصفات والسعر ومواعيد التسليم

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السيارة الكهربائية الجديدة ستبدأ شركة النصر للسيارات إنتاجها وطرحها في الأسواق المصرية في شهر أغسطس سنة 2022.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال، مساء أمس الأربعاء، عن السيارة الكهربائية ومواصفاتها، مؤكدة طرح أكثر من 25 ألف سيارة سنويًا.

وتواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر تفاصيل السيارة الكهربائية الجديدة سعرها وسرعتها وقوة محركها وما وموصفاتها من رفاهية وغيرها من الكماليات.

مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»

1- سيتم طرح 3 فئات من السيارة الكهربائية وتصل إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقوة 147 حصانا.

2- تتخطى 400 كم في الشحنة الواحدة بتكلفة 140 جنيها فقط في المحطة الخاصة بالشحن.

3- سعر السيارة الكهربائية المصرية يبدأ بـ 360 ألف جنيه وبتفاوت سعرها حسب نوع الفئة.

4- تمتلك السيارة الكهربائية الجديد أنظمة أمان متطورة وفهي تحتوي على ABS، EBD، ESC, BA, TCS, HSA.

5- تحتوي السيارة الجديدة على مواصفات رفاهية لراحتك، متعدة مثل فتحة سقف وشاشة تحكم وكراسى كهربائية ومزودة بشاشة تليفزيونية ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»

6- تحتوي على خاصية رؤية محيط السيارة من الخارج بزاوية 360 درجة.

7- السيارة الكهربائية يتم تصنيع 50 % منها محليا مع استيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم، وانه الفترة المقبلة سيتم تصنيع 85% منها محليا.

8- 50 ألف جنيه دعم من لكل سيارة جديدة في مراحل الإنتاج الأولى، بهدف تشجيع تسويقها محليا.

9- تم اختيار وتحديد عدد من الأماكن لأنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة على أن يتم الأنتهاء منها قبل طرح السيارات للبيع.

مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»

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المصرى اليوم

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