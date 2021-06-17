مفاوضات جديدة مع هيئة قناة السويس بشأن تعويضات جنوح السفينة «إيفر جيفن»

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أعلن نادي المملكة المتحدة للحماية ‎والتعويض، المعني بالتأمين على سفينة الحاويات إيفر جيفن، في بيان، أن النادي وشركات التأمين الأخرى ذات الصلة بالسفينة «إيڤر جيفن» يقومون حاليا بإجراء مفاوضات جادة وبناءه مع هيئة قناة السويس، بناءً على تفويض من المالك، فيما يتعلق بمطالب الهيئة عن حادث جنوح السفينة، ويأمل نادي المملكة المتحدة في إنهاء هذه المفاوضات بصورة إيجابية في المستقبل القريب.

كما يرغب نادي المملكة المتحدة، بحسب البيان، ‎في توضيح أمر يتعلق بالإجراءات القضائية ذات الصلة بتحديد مسئوليات كافة الأطراف المعنية بهذا الحادث، وهي الإجراءات التي بدأها مالكو السفينة «إيفر جيفن» في المحكمة العليا في لندن.

وفي هذا الصدد، يود نادي المملكة المتحدة أن يؤكد أن عقد جلسات الاستماع الإجرائية في المستقبل القريب، ‎ولتجنب الشك وليكون واضحا فإن هذه الإجراءات القضائية ليس لها أي علاقة بهيئة قناة السويس، بحسب البيان.