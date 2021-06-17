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عضو لجنة إدارة : لم نطلب تبرعات في البداية.. وفتحنا الحساب بطلب الجمهور

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عضو لجنة إدارة الزمالك: لم نطلب تبرعات في البداية.. وفتحنا الحساب بطلب الجمهور عضو لجنة إدارة : لم نطلب تبرعات في البداية.. وفتحنا الحساب بطلب الجمهور

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قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، إن فكرة فتح حساب للتبرع للنادي بسبب الأزمة المالية، جاءت من أجل تنمية الموارد، موضحًا أنها كانت نابعة من جمهور الزمالك الذي كان لديه إصرار في المشاركة والوقوف بجوار ناديهم.

وأضاف المندوه، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الزمالك الحالية، لم تطلب تبرعات في البداية، وإنما هذا القرار كان طلب جمهور الزمالك، لذلك يعتبر دعم للنادي من جمهوره، مشيرًا إلى أن جمهور الزمالك تفاعل منذ فتح الحساب بشكل رائع.

واستكمل حديثه، أن إدارة الزمالك تراهن على حب الجمهور لناديهم بدعمهم له في التبرعات، خاصة وأن هذه الفكرة كانت بناءً على طلبهم، مضيفًا «أندية كثيرة في العالم اتجهت لهذه الفكرة بالتبرع، والجمهور هو من طلب دعم النادي بالتبرعات لذلك لجأت الإدارة لفتح الحساب، وهو ما يعني أن الفكرة ليست مسيئة على الإطلاق».

المصرى اليوم

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