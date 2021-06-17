أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. شاهد جمال الطبيعة في طريق جبل "رال" التاريخي بمحافظة الوجه

Print
كان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممرًا لحجاج بيت الله الحرام

بالصور.. شاهد جمال الطبيعة في طريق جبل

تتميز منطقة تبوك بتنوع تضاريسها بين البحر والسهل والجبل، فالشواطئ رملية جميلة وجبالها الشاهقة والمتنوعة في ألوان صخورها تسحر الأنظار، وجزرها المتناثرة في الساحل الغربي تشكل إرثًا تاريخيًا وجماليًا وثقافيًا، ما جعلها وجهة سياحية ومقصدًا لهواة الرحلات.

وهذه المقومات جعلت منطقة تبوك حاضنة لأهم مشروعات الحلم السعودي "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" لتُسهم المنطقة مستقبلاً بدور بارز في حركة السياحة والتجارة العالمية.

وتنقل "سبق" جمال جبل "رال" بصور جميلة بعدسة الزميل محمد الشريف من محافظة الوجه، والذي التقطها الصور بالطريق إلى جبل "رال" هذا الجبل التاريخي والذي يقع على بعد 70 كلم جنوب شرق محافظة الوجه من أهم المعالم الطبيعية بمحافظة الوجه، كان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة، وممرًا لحجاج بيت الله الحرام ضمن ما يعرف قديمًا بدرب الحج المصري.

وأهم ما يميز هذا الجبل إضافة إلى كونه متنزهًا لأهالي المحافظة حاليًا، ظهور حركة المجرات في سمائه في جميع ليالي السنة بأجزاء منها، في منظر تتجلى فيه إبداعات الخالق.

بالصور.. شاهد جمال الطبيعة في طريق جبل

بالصور.. شاهد جمال الطبيعة في طريق جبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"

"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً

"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً

سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"

سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها