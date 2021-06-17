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قال طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تم فتح حساب لدعم نادي الزمالك، مؤكدا أن الزمالك يواجه أزمات مادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن 1911 هو رقم حساب دعم نادي الزمالك، مشيرا إلى أن تحفظ على الفكرة في البداية خوفا ما قد يثار حولها من ضجة، إلا أنه تراجع بسبب أن هناك أندية جماهيرية في العالم تطبق فكرة الدعم المالي من خلال الحسابات.

وأكد أن تبرعات الجماهير لنادي الزمالك أفضل من تبرع أشخاص معينة، داعيا جماهير ومحبي الزمالك للتبرع للنادي: «ننتظر الدعم ولو بـ10 جنيهات».

وشدد على أن النادي لن يعتمد على التبرعات فقط لدعم النادي، لافتا إلى أن لدى اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك أفكار خارج الصندوق لدعم النادي، أبرزها عقد الرعاية والذي يتم بحثه حاليا.

وفيما يتعلق بوضع فرجاني ساسي، قال إنه وضع ساسي «واضح للجميع»، مضيفا أن اللاعب الدولي وكان من المفترض عودته من تونس إلى القاهرة أمس أو اليوم لبحث موقفه النهائي.