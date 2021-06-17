ورشة تدريبية لوحدات حماية الطفل في الجيزة

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عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة ورشة تدريبية بديوان عام المحافظة، للتدريب على التدخلات والإجراءات القانونية في بلاغات خط نجدة الطفل، والتحديات التي تواجه وحدات الحماية.

وأشارت خلال الورشة إلى الدور الهام والمؤثر لوحدات حماية الطفل بمحافظة الجيزة وسرعة تحركهم نحو البلاغات الواردة من خلال خط نجدة الطفل خاصة في الحالات التي يتعرض فيها الأطفال إلى العنف.

وقد تم اختتام الورشة التدريبية بالاتفاق على قيام وحدات حماية الطفل بمحافظة الجيزة على عمل نموذج موحد لبحث الحالة المقدم للجهات المعنية وبعض التوصيات الأخرى تمهيدا لعرضها على المجلس القومي للأمومة والطفولة.