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مسلح يطلق النار على عناصر الشرطة الأمريكية في تكساس

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مسلح يطلق النار على عناصر الشرطة الأمريكية في تكساس مسلح يطلق النار على عناصر الشرطة الأمريكية في تكساس

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فتح رجل مجهول، الأربعاء، النار على مجموعة عناصر بالشرطة الأمريكية في مدينة هاني غروف بولاية تكساس في هجوم أسفر عن إصابة أحدهم.

وأوضحت شرطة المدينة، في بيان نشرته عبر «فيسبوك»، أن أحد ضباطها تلقى بلاغا حول وقوع خلاف عائلي في شارع هيكوري، ووصل إلى مكان الحادث حيث انضم إليه ضابط آخر، وواجها رجلا يعتقد أنه كان مسلحًا ببندقية وفتح النار عليهما.

وأصاب الرجل ضابط الشرطة الذي وصل أولا إلى الموقع وتمكن زميله من نقله إلى مكان آمن ليتم لاحقًا إيصاله إلى مستشفى، حيث يقبع في حالة مستقرة، وفق موقع اليوم.

ونشرت السلطات المحلية وحدات كبيرة من قوات الأمن أمام منزل المهاجم حيث لا تزال تجري عملية للقبض على مطلق النار، بينما تم إخلاء سكان المنطقة.

المصرى اليوم

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