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رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمقر الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كورونا

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رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمقر الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كورونا رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمقر الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كورونا

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تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، سير العمل بمقر الفرق المتنقلة لتلقي لقاح كورونا بمركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة، والذى تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم أبناء الجامعة، بحضور الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد مبارك أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين وتسعى لتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم خاصة في ظل جائحة كورونا، وقامت بتوفير اللقاح المضاد للفيروس لجميع المواطنين حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى حرص الجامعة على مساعدة أبنائها وتسهيل تلقى اللقاح، وقامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير عدة أماكن بالجامعة لإعطائهم اللقاح وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس واستمرار العمل بها بكامل طاقتها على مدار أيام الأسبوع، وبدأت اليوم الجرعة الأولى للدفعة الأولى من المسجلين لتلقى اللقاح.

ودعا مبارك جميع المواطنين عامة وأبناء جامعة المنوفية خاصة إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، حرصا على صحتهم وسلامتهم وتجنب حدة الإصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

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