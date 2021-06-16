يورو 2020: انطلاقة استثنائية للأزوري وتأهل مبكر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل منتخب إيطاليا بدايته القوية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وذلك بعد ان حقق الفوز بنتيجة 3-0 في ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة، والذي تحقق على حساب منتخب سويسرا.

وأنهى الأزوري الشوط الأول متفوقًا بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي.

وفي الشوط الثاني ضاعف لوكاتيلي تقدم أصحاب الأرض، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي هدفًا في الدقائق الأخيرة ليعزز من تقدم المنتخب الإيطالي في نتيجة المباراة.

نجم المباراة:

نجم المباراة كان لاعب الوسط الإيطالي مانويل لوكاتيلي الذي سجل ثنائية تهديفية واستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ضمن المنتخب الإيطالي التأهل لدور ال16 من البطولة بعد ان ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

منتخب إيطاليا في الجولة الأخيرة سيستقبل منتخب ويلز في مواجهة لحسم المركزين الأول والثاني، في حين سيخوض المنتخب السويسري مواجهة مصيرية ضد منتخب تركيا من أجل محاولة الحصول على بطاقة التأهل للدور التالي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- اصبح منتخب إيطاليا هو ثاني منتخب فقط في تاريخ اليورو الذي يحقق الفوز بفارق ثلاث أهداف أو أكثر في أول مباراتين له في نسخة من المسابقة (3-0 ضد تركيا و3-0 ضد سويسرا) بعد المنتخب الهولندي في يورو 2008 (فاز 3-0 على إيطاليا و4-1 على فرنسا).

- مانويل لوكاتيلي هو ثالث لاعب إيطالي في تاريخ اليورو يسجل هدفين في مباراة بالمسابقة (بعمر 23 و159 يومًا) بعد جاكومو بولجاريلي (ضد سويسرا في عام 1962) وماريو بالوتيلي (ضد ألمانيا في عام 2012).

- منتخب إيطاليا سجل 31 هدفًا في أخر 10 مباريات متتالية دون أن يستقبل أي هدف.

- 10 مباريات متتالية بشباك نظيفة هو رقم قياسي للكرة الإيطالية مناصفة مع الفترة بين 1989 و1990.

-كانت آخر مرة خسر فيها منتخب سويسرا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بفارق هدفين أو أكثر في نسخة 2004، عندما خسرت من منتخب فرنسا.