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مستشار المفتي: أفكار حسين يعقول امتداد لفكر الخوارج.. ولولا «التقية» لكانت شهادته موضوعا للدراما

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مستشار المفتي: أفكار حسين يعقول امتداد لفكر الخوارج.. ولولا «التقية» لكانت شهادته موضوعا للدراما مستشار المفتي: أفكار حسين يعقول امتداد لفكر الخوارج.. ولولا «التقية» لكانت شهادته موضوعا للدراما

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حديث محمد حسين يعقوب أمام المحكمة التي تنظر قضية «داعش إمبابة» هي مجرد ادعاءات، لافتاً إلى أنه كان يظهر وكأنه الحامي للرسالة الربانية.

وأضاف عاشور، خلال برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء: «لولا مبدأ التقية لكانت شهادة حسين يعقوب موضوعا للدراما»، منوها بأن يعقوب وبعض أمثاله يمارسون الفتوى حتى الآن، خاصة أنهم أرادوا أن يشوهوا صورة العالم الأزهري الحقيقي.

وأوضح أن هؤلاء المدعين هم تجربة غير مصرية، أخذوا فكرهم من أي مكان، حيث أن العقود الماضية كانت زمنا خصبا لظهور دعاة مثل يعقوب، مشيرا إلى أن تناقضات حسين يعقوب تدل على أنه قد يكون جاهلا ويظن أنه عالم، وأفكاره امتداد لفكر الخوارج.

المصرى اليوم

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