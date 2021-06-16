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رئيس شركة النصر للسيارات يكشف تفاصيل أول سيارة كهربائية في

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رئيس شركة النصر للسيارات يكشف تفاصيل أول سيارة كهربائية في مصر رئيس شركة النصر للسيارات يكشف تفاصيل أول سيارة كهربائية في

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أعلن هاني الخولي، رئيس شركة النصر السيارات، الشركة المنتجة لأول سيارة كهربائية في ، عن بدء الاختبارات في السوق المصري للسيارة الكهربائية الجديدة نصر E70، على أن يتم البدء في إنتاجها في النصف الثاني من ٢٠٢٢.

وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن السيارة ستطرح للبيع في الأسواق بعد إنتاجها بـ٣ شهور، بعد تجهيز قطع الغيار الخاصة بالسيارة، ونشر السيارة في مراكز التوزيع.

قال الخولي على هامش الإعلان عن بدء اختبارات وإطلاق السيارة نصر E70 إنه سيتم استعانة بعمالة جديدة لإنتاج السيارة، ذلك بعد خروج عمالة النصر للسيارات للمعاش، على أن يتم توفير العمالة من الشركات الشقيقة بقطاع الأعمال، وتدريبهم في مصر وخارجها.

قال رئيس الشركة إن أهم صفات السيارة الكهربائية المتوسطة أنها تسير ٤٠٠ كيلو في الشحنة الواحدة، مؤكدا على أنها آمنة وصديقة للبيئة، ومصروفات الصيانة تكاد تكون منعدمة.

أوضح رئيس الشركة أن سعر الشحن البطيء يتم ب ١٦٧ قرش للكيلو متر بما يعادل ١٤٠ جنيها للشحنة الواحدة، في حين الشحن السريع قيمته ب٣٦٠ جنيه، بواقع ب٣٦٧ قرشا للكيلو متر.

أضاف أنه تقرر إنشاء شركة خاصة لتنفيذ مشروع نشر الشواحن بالمحافظات، واستخدام باركات المولات والجراجات الكبيرة وأماكن الانتظار.

وأشار إلى توفر الشحن المنزلي للسيارة، حيث يمكن أن يضعها المالك ليلا على الشاحن، من خلال وصلة ٣٢ أمبير (تعادل استهلاك طاقة تكييفين).

قال إن الطاقة الإنتاجية للمصنع ٥٥ ألف سيارة في السنة، لكنه سيتم البدء بنصف الإنتاج ٢٥ الف سيارة.

وأشار إلى أن سعر السيارة يتراوح ما بين ٣٢٠ الف جنيه و٣٧٠ الف جنيه حسب موديل السيارة.

المصرى اليوم

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