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الصحة: اعتماد مصنع فاكسيرا عالميا يجعله أحد الموردين المعتمدين للقاح كورونا

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الصحة: اعتماد مصنع فاكسيرا عالميا يجعله أحد الموردين المعتمدين للقاح كورونا الصحة: اعتماد مصنع فاكسيرا عالميا يجعله أحد الموردين المعتمدين للقاح كورونا

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بالفعل لقاح سينوفاك الصيني، موضحًا أن تستقبل أول إنتاج منه من مصانع فاكسيرا خلال أيام قليلة.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح سينوفاك الذي يتم تصنيعه في مصر هام ليتم تدواله محليًا، مشيرًا إلى إشراف الخبراء الصينيين على عملية التصنيع.

وأكد أن جميع اللقاحات التي حصلت عليها مصر حاصلة على الاعتمادات الدولية وتم تسجيلها للتأكد من أمانها وفعاليتها، لافتًا إلى طلب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لاعتماد مصنع فاكسيرا، أثناء لقائها بالمدير التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

وذكر أن اعتماد مصنع فاكسيرا من منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات سيتح الفرصة أمامه ليكون أحد الموردين المعتمدين للعالم كله، لافتًا إلى إشادة المدير التنفيذي للتحالف الدولي «جافي» بسياسة مصر في التنويع بمصادر اللقاحات ودعا للاستمرار فيها؛ لضمان تلبية الاحتياجات، فضلًا عن أنه أثنى على مبادرة مصر لتصنيع لقاح كورونا بمصانع فاكسيرا.

المصرى اليوم

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