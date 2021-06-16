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أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر

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أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر
استعدادًا للمشاركة في كأس العرب

أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر

أجرى السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في ، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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