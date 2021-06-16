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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى جنيف وإجراءها لقاءات كثيرة مع رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية جاء لبحث تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن الوزيرة بحثت مع منظمة الصحة العالمية اعتماد لقاح سينوفاك الذي تنتجه مصر للتطعيم ضد فيروس كورونا بجانب اعتماد شركة فاكسيرا كأحد المصانع المنتجة للقاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تعد من أقل الإصابات بفيروس كورونا عالميا بالنسبة لعدد سكانها الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن وزيرة الصحة استعرضت خلال لقائها بجنيف الجهود المبذولة لحماية الأطفال من شلل الأطفال وتطعيم الأطفال تحت الخامسة.

ولفت مجاهد، إلى أن الوضع الوبائى يشهد انحسارا للموجة الثالثة من فيروس كورونا، وهناك انخفاضا ملحوظا في الإصابات واستقرار للوضع الوبائى، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على اللقاح، بجانب الإقبال على مراكز التطعيم التي زادت إلى 414 مركزا على مستوى الجمهورية.