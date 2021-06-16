دعوى قضائية في لبنان ضد كل لبناني لم يتنازل عن الجنسية الإسرائيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عدد من اللبنانيين الذي جرى أسرهم سابقا في سجون انشأها الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله جنوب لبنان، بدعوى قضائية اتخذوا فيها صفة الإدعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية ضد كل لبناني يحمل الجنسية الإسرائيلية ولم يقم بالتنازل عنها إستنادا إلى القانون اللبناني.

وشملت الدعوى ايضا، كل لبناني تجند وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي سواء في الوحدات القتالية أم الإدارية، وضد كل لبناني يتقاضى راتبا أو مساعدة مالية من مؤسسة عسكرية أو مدنية إسرائيلية داخل أو خارج اسرائيل وضد كل لبناني فر إلى اسرائيل ولم يقم بتسوية وضعه بالاستناد إلى القانون المشار اليه آنفا«.

وافاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الانباء الاردنية اليوم الأربعاء، أن المدعي العام التمييزي قبل الدعوى القضائية لاستكمال المقتضى القانوني«.

يذكر أن القانون اللبناني ينص على عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد لكل اشكال التعامل مع اسرائيل.