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إصابة ضابط شرطة أمريكي في إطلاق نار من مجهول بولاية تكساس

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إصابة ضابط شرطة أمريكي في إطلاق نار من مجهول بولاية تكساس إصابة ضابط شرطة أمريكي في إطلاق نار من مجهول بولاية تكساس
محاصرة منزل المهاجم وإخلاء سكان المنطقة

إصابة ضابط شرطة أمريكي في إطلاق نار من مجهول بولاية تكساس

أطلق رجل مجهول، اليوم (الأربعاء)، النار على مجموعة جنود في الشرطة الأمريكية في مدينة هاني غروف بولاية تكساس، في هجوم أسفر عن إصابة أحدهم.

وبينت شرطة المدينة، في بيان أورده " اليوم"، أن أحد ضباطها تلقى بلاغاً حول وقوع خلاف عائلي في شارع هيكوري، ووصل إلى مكان الحادث، حيث انضم إليه ضابط آخر، وواجها رجلاً كان مسلحاً ببندقية وفتح النار عليهما.

وأضافت أن الرجل أصاب ضابط الشرطة الذي وصل أولاً إلى الموقع، وتمكن زميله من نقله إلى مكان آمن ليتم لاحقاً إيصاله إلى مستشفى حيث كان في حالة مستقرة.

وذكرت الشرطة أن السلطات المحلية، نشرت وحدات كبيرة من قوات الأمن أمام منزل المهاجم حيث لا تزال تجري عملية القبض عليه، بينما أخلي سكان المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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