أول «إعدادية الاسكندرية»: كنت بذاكر 7 ساعات في اليوم.. ومثلي الأعلى مجدي يعقوب

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قال كيرلس سمير فريد خليل، الطالب بمدرسة منير الجمال الاعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، في الاسكندرية، الحاصل على المركز الأول ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الطب ويصبح طبيباً مشهوراً وبارعاً متخذاً الدكتور مجدى يعقوب مثله الأعلى في مجال الطب.

وأضاف «كيرلس»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتمنى ان يلتحق بكلية الطب ليتخصص في جراحة المخ والاعصاب، باعتبارها جراحة دقيقة ليكون طبيبا مشهورا، مشيراً إلى أنه كان يذاكر يوميا 7 ساعات، وكان يحصل على دروس في جميع المواد، فضلاً عن اللجوء لشقيقته الكبرى لمساعدته في حل المسائل الصعبة.

وأوضح أن والده يعمل في محل سوبر ماركت ووالدته ربة منزل، ولديه أخت تدرس في كلية التربية، والتي حصلت على الشهادة الاعدادية في زمانها بمجموع 95%.

ولفت إلى أنه لم يتوقع أن يكون الأول على المحافظة وان كان نفسه أن يكون ضمن الأوائل، مشيراً إلى أنه كان سعيداً جداً بالخبر فور ابلاغه به من والدته.

وضمت ادارة المنتزة التعليمية التي ينتمي اليها الطالب كيرلس 5 ضمن أوائل المحافظة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اعتمد الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالب. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيزا وتشجيعا لهم.

وبلغ عدد الطلاب أوائل الشهادة الاعدادية في الإسكندرية للعام الدراسي 2020 - 2021، 29 طالبًا وطالبة بينهم 17 طالبة، و7 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية.

أول "اعدادية الاسكندرية": كنت بذاكر 7 ساعات فى اليوم .. و مثلى الأعلى مجدى يعقوب (صور)

أول "اعدادية الاسكندرية": كنت بذاكر 7 ساعات فى اليوم .. و مثلى الأعلى مجدى يعقوب (صور)