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استشاري تغذية يكشف عن كيفية الوقاية من مرض السمنة

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استشاري تغذية يكشف عن كيفية الوقاية من مرض السمنة استشاري تغذية يكشف عن كيفية الوقاية من مرض السمنة

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يتمتع بحرية أو رفاهية اختيار ملابسه، ويفرض عليه أي ملابس، لمجرد أنها تناسبه من ناحية المقاس فقط، خلاف الأمراض الكثيرة التي تحدث بسبب مرض السمنة.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الانسان إذا قام بحرق كل السعرات الحارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة.

المصرى اليوم

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