وكالة: قطر تسمح بعودة 80% من موظفي القطاعين العام والخاص للمكاتب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن مجلس الوزراء قوله اليوم الأربعاء إنه سيسمح بعودة 80 في المئة من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل اعتبارا من 18 يونيو حزيران في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيا.

ولا يشمل القرار العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش.

وأضافت الحكومة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها يوم الجمعة، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو رفع الإجراءات المرتبطة بكورونا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو وانتهاء في 30 يوليو.