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"بلدية ينبع" تغلق 6 مطابخ وترصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة

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"بلدية ينبع" تغلق 6 مطابخ وترصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة "بلدية ينبع" تغلق 6 مطابخ وترصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة
بعد جولة رقابية نفّذت على المطابخ والمنشآت الغذائية لمتابعة الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة ينبع 6 مطابخ بسبب مزاولة الذبح داخل المطابخ ولتدنّي مستوى النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما رصدت مخالفات بـ13 محلًّا شملت تدنّي مستوى النظافة وسوء تداول المواد الغذائية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذت على المطابخ والمنشآت الغذائية والتجارية لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المطابخ بالإجراءات الوقائية وامتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية.

يذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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