بعد الإنكار.. الصين تقر بحدوث تسرب إشعاعي في محطة تايشان النووية

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أرجعت السبب إلى وجود 5 قضبان وقود تالفة

أقرت وزارة البيئة وهيئة السلامة النووية في الصين، اليوم (الأربعاء)، بحدوث ارتفاع في النشاط الإشعاعي داخل أحد المفاعلين في محطة "تايشان" للطاقة النووية؛ بسبب وجود نحو 5 قضبان وقود تالفة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "زيادة النشاط الإشعاعي في المصنع يعد ضمن الحد النظامي، لكن لا يوجد تسرب إشعاعي في البيئة".

واعتبرت هذه الظاهرة بأنها "شائعة لوجود عوامل لا يمكن السيطرة عليها أثناء عملية التصنيع أو النقل أو التركيب في المصنع".

وأشارت إلى أن وجود عدد قليل من قضبان الوقود التالفة؛ تسبب في تراكم غازات مشعة بمحطة "تايشان"، "مستبعدة وجود أي خطر".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قد ذكرت الاثنين الماضي أن هناك تسرباً محتملاً في هذه المنشأة الواقعة في جنوب الصين، التي تحوي مفاعلين من نوع "إي بي آر"، الوحيدين اللذين وُضعا في الخدمة حتى الآن في العالم، ولكن الصين أنكرت ونفت صحة ذلك، قبل أن تعترف اليوم بالتسرب.