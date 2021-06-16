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رفض مجلس ادارة نادى الزمالك ، برئسة اللواء حسين لبيب ، العروض التى تلقاها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء، و اكد مسؤولى نادى الزمالك على تمسكهم بكافه العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووفقا لمصدر مطلع داخل مجلس الادارة اكد مصدر داخل نادي الزمالك أن رحيل محمود حمدي الونش مرفوض تماما .وتابع المصدر ان مسئولي الزمالك يرفضون كل العروض التي وصلت له خاصة العروض السعودية مهما كانت القيمة المالية لان اللاعب من أهم العناصر الأساسية في الفريق وسيتم ترضيته بشكل مناسب حتي يركز مع الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية غدا " الخميس" امام اسوان، عقب استئناف بطولة الدورى الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الاخيرة ، و يسعي الجهاز الفنى لنادى الزملك الى حصد الثلاث نقاط والحفاظ على صدارة المسابقة