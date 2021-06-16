صحة السويس تواصل تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الشامل

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واصلت مديرية الصحة بالسويس إرسال أتوبيس التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمرور على أحياء وميادين محافظة السويس.

يأتي ذلك -بحسب بيان الأربعاء- في إطار متابعة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وزار أتوبيس التوعية منطقة السادات أمام جمعية خالد بن الوليد، تم فتح الملفات العائليه للأسر من جميع المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص وجميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم، بصور بطاقة الرقم القومي للأم والأب والابناء الذين قد تم استخراج صور بطاقات الرقم القومي لهم وشهادات الميلاد للأطفال ويأتي ذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للأستفادة القصوى من خدمات المنظومة الطبية والصحية لجميع المواطنين.

صحة السويس تواصل تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة السادات بحي الأربعين