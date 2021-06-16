أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة السويس تواصل تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الشامل

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالسويس إرسال أتوبيس التوعية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمرور على أحياء وميادين محافظة السويس.

يأتي ذلك -بحسب بيان الأربعاء- في إطار متابعة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وزار أتوبيس التوعية منطقة السادات أمام جمعية خالد بن الوليد، تم فتح الملفات العائليه للأسر من جميع المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص وجميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم، بصور بطاقة الرقم القومي للأم والأب والابناء الذين قد تم استخراج صور بطاقات الرقم القومي لهم وشهادات الميلاد للأطفال ويأتي ذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للأستفادة القصوى من خدمات المنظومة الطبية والصحية لجميع المواطنين.

صحة السويس تواصل تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة السادات بحي الأربعين
صحة السويس تواصل تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة السادات بحي الأربعين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز

ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر

«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر

«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي

«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي