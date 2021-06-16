«حقوق إنسان النواب» تستقبل وفدًا أوزبكيًا.. ودعوة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية

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التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة السيدة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء بمقر اللجنة، أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني، والنواب أيمن أبوالعلا ومحمد عبدالعزيز، وكلاء اللجنة والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة والنواب عبدالنعيم حامد، وهند رشاد، ومحمد سلطان، ومحمود عصام والنائبة دعاء العريبي كما حضرت اللقاء النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة.

وأكد «رضوان» خلال اللقاء أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

وقالت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان إنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الاوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت يونسوفا: «نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن مصر تدعم اوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكانت أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، ونشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في ٢٠٢٠».