محافظ سوهاج يتفقد مشروع رصف وتطوير طريق «العوامر ـ المنطقة الصناعية» بجرجا

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق «العوامر ـ بيت داوود ـ المنطقة الصناعية» في غرب مركز جرجا، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 35 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد محافظ سوهاج- خلال الجولة التي رافقه فيها عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا- على أهمية الطريق كأحد الشرايين الهامة بمركز ومدينة جرجا، حيث يربط مدينة جرجا بالمنطقة الصناعية في غرب جرجا ومطار سوهاج الدولي والطريق الصحراوي الغربي بطول ٧ كيلو مترات، ويخدم أهالي مركز جرجا والمراكز المجاورة، والمنظومة الإستثمارية بالمنطقة، موجها بالمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز أعمال الرصف وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير الطريق شملت، توسعة الطريق وازدواجه، وتغطية ترعة عزبة الحيط المجاورة، بالإضافة إلى ترحيل أعمدة الكهرباء والكباري المتعارضة، وأعمال الرصف، وإنشاء جزيرة بوسط الطريق، منوها بأنه جاري الآن الإنتهاء من أعمال الرصف، حيث تم الإنتهاء من رصف مسافة 3 كيلو مترات من بداية مدخل الطريق، وجاري العمل في رصف المسافة المتبقية.