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افتتاح معمل «هندسة النانو» بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة سوهاج بتكلفة ٤٠٠ ألف جنيه

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افتتاح معمل «هندسة النانو» بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة سوهاج بتكلفة ٤٠٠ ألف جنيه افتتاح معمل «هندسة النانو» بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة سوهاج بتكلفة ٤٠٠ ألف جنيه

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افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج معمل «هندسة النانو» بكلية التكنولوجيا والتعليم بمقر الكلية بمنطقة حي الحويتي بمدينة سوهاج بإجمالى تكلفة تبلغ 400 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة- خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية، والدكتور معتز بالله عطا رئيس قسم الهندسة الميكانيكية- أن افتتاح المعمل يأتى تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة ٢٠٣٠، بالإهتمام بتعميق التصنيع المحلى، والنهوض بالتعليم الفنى بمصر، إلى جانب تشجيع الإبتكار وتهيئة المناخ المناسب للإبداع خاصة لدي طلاب الجامعات بالتعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات الصناعية، موضحاً أن المعمل يمثل إضافة هامة للبحث العلمي والذي بدوره يساهم في رفع مستوى التعليم بالدولة ووصولها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف الدكتور عزيز، أن إنشاء المعمل يهدف إلى تدريب الطلاب وتطبيق المقررات عمليا، إلى جانب مساعدة طلاب السنوات النهائية في تنفيذ مشاريع تخرجهم، إضافة إلى خدمة البحث العلمي في رسائل الماجستير والدكتوراة، وإجراء الأبحاث العلمية لنشرها في المجلات الدورية، وأيضاً خدمة الباحثين في الجامعات الأخرى، وتشجيعهم على مبادرة تعميق التصنيع المحلى بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية، إن المعمل تكلف إنشاؤه حوالي ٤٠٠ ألف جنيه ما بين شراء الأجهزة وتصنيعها محلياً، حيث قام الطلاب بتصنيع أرضيات ثلاثية الأبعاد للمعمل بكفاءة وتميز، مشيداً بالمجهودات التي بذلها طلاب الكلية وإصرارهم على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي، من خلال إحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأشار الدكتور عبدالرحيم، إلى أن رئيس الجامعة تفقد عدد من مشروعات التخرج داخل المعمل، حيث عرض الطلاب ماكينة تلميع العينات تمهيداً لفحصها مجهريا تحت الميكروسكوب، والتي تم صنعها محليا بالكلية، وبلغت تكلفة التصنيع حوالي 5 آلاف جنيه مقابل أن سعرها بسوق استيراد من الخارج حوالى ٤٥ ألف جنيه، موضحاً أن هذا الجهاز هو مشروع التخرج لعدد ١١ طالب وطالبة، كما عرض المهندس هشام شعيب المدرس المساعد بالقسم مشروعه الخاص بتصنيع فرن معملي يعمل حتى 1300 درجة، وهو تصنيع محلى بالكامل.

المصرى اليوم

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