تعرف على ترتيبات أول لقاء من نوعه بين مفتي الجمهورية و200 عضو بمجلس العموم البريطاني

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ينطلق في الرابعة من بعد ظهر غد الخميس، بتوقيت لندن، أول لقاء من نوعه، بين مفتي جمهورية مصر العربية، وبين أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطاني.

انطلقت فكرة اللقاء منذ أسابيع، وذلك منذ أن حازت آراء حول جماعة الإخوان وموقف الإسلام من جماعات التطرف والعنف والإرهاب -كان قد بعث بها فضيلة المفتى، إلى أعضاء المجموعة المصرية البريطانية، والتي تضم ٦١ عضوًا من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم، عبر مؤسسها وأمينها العام سمير تكلا- إعجاب الأعضاء وحفزتهم على طلب لقاء مباشر مع فضيلته، لكن استمرار ظروف جائحة كورونا، وتعجل الجانب البريطانى عقد اللقاء، قاد إلى أن يتم افتراضيًا، عبر تطبيق زووم.

يستمر اللقاء ساعة ونصف، ويشمل إلقاء المفتي محاضرة لمدة ٢٠ دقيقة، يعقبها طرح الأسئلة والمناقشات.

وعلمت «المصري اليوم» أن نحو ٢٠٠ عضو من اللوردات والعموم سيشاركون في اللقاء، بخلاف المشاركين من الميديا وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين، وسيتحدث مفتي الجمهورية باللغة العربية وتتم الترجمة فوريًا.

وطبقًا لمجريات الاجتماع، فإن من المقرر أن تحال الأسئلة التي لا يكفي الوقت لتناولها إلى المفتى ليجيب عنها لاحقًا ويرسلها إلى السائلين عبر المجموعة المصرية البريطانية -منظمة الحدث-.

كانت المجموعة قد رتبت لقاء لفضيلة شيخ الأزهر داخل مجلس اللوردات، مع أعضاءه، منذ 6 سنوات، وحقق وقتها نجاحًا هائلا، وفي ختامه قال الشيخ الطيب ضاحكًا: «ليس لدينا مشكلة مسلمين ومسيحيين. اسألوا صاحبكم سمير (يقصد مؤسس المجموعة)، ليخبركم عن قصة زواج قريبته الدكتورة ليلى تكلا، باللواء (الراحل) عبدالكريم درويش، مساعد وزير الداخلية».

وطبقا لبرنامج اللقاء الذي تنفرد «المصري اليوم» بتفاصيله، سيتحدث فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن التفسيرات المتطرفة للدين ووجوب فصل الأفكار الإرهابية عن تعاليم الإسلام، وكذلك أهمية تعزيز التعايش السلمي وبناء جسور التفاهم والتعاون بين الإسلام والمسيحية والأديان الأخرى.

وطبقًا للدعوة التي وجهها المنظمون، فقد جاءت السيرة الذاتية للدكتور شوقي علام، على النحو التالى: «الدكتور شوقي علام هو المفتي التاسع عشر والمفتي الحالي لمصر. تم تعيينه في 4 مارس 2013. وهو من بين أعلى رجال الدين مرتبة في العالم الإسلامي السني. من مواليد 1961، وتلقى تعليمه في جامعة الأزهر حيث حصل على الدكتوراه في الفقه والشريعة عام 1996. وهو الأمين العام لمنظمة هيئات الفتوى العالمية، وهي منظمة جامعة تم إنشاؤها في عام 2015 للتنسيق بين أكثر من 100 هيئة فتوى على مستوى العالم».

وجاء بالسيرة أيضًا أن الدكتور شوقي علام كاتب غزير الإنتاج، وألف أكثر من 50 كتابًا في مختلف قضايا الشريعة الإسلامية بما في ذلك المشاركة السياسية للمرأة، والعدالة الجنائية، وتدوين الشريعة الإسلامية، والأقليات الدينية والفكر الإسلامي.