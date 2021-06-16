محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 90.4%

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة بنسبة 90.4 %.

وأوضح أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و702 طالب، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي «بيلا، سيدي غازي، قلين، دسوق، شرق كفرالشيخ، الرياض، غرب كفرالشيخ، فوه، الحامول، سيدي سالم، بلطيم، مطوبس، برج البرلس»، مضيفًا أن الحاصلات على الدرجة النهائية عددهم 10 طالبات وهن «شهد ماهر فراج السيد، الحاصلة على المركز الاول من مدرسة صندلا الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، ومنة الله ولقد محمد فتح الله، الحاصلة على المركز الثاني من مدرسة ابو مصطفى ق التابعة لإدارة الرياض، ريهام السعيد عبدالعزيز الهنداوي الحاصلة على المركز الثالث من مدرسة الخادمية ت.ا التابعة لإدارة سيدي غازي، مايا سمير محمود أبوزيد الحاصلة على المركز الرابع من مدرسة الكوم الطويل التابعة لإدارة بيلا، ندى محمد محمد حسن، الحاصلة على المركز الخامس بمدرسة المنشاوى ت.ا التابعة لإدارة الحامول، خلود سمير سعيد احمد طايل، الحاصلة على المركز السادس بمدرسة فوه بنات التابعة لإدارة فوه، ندى على ابراهيم عبدالحافظ، الحاصلة على المركز السابع من مدرسة الشهيد أحمد الديهي التابعة لادارة شرق كفرالشيخ، سلسبيل خالد جاد الله عبدالرحمن الحاصلة على الثامن من مدرسة الخاشعة التابعة لإدارة بلطيم، اصالة حسام الدين موسي، الحاصلة على المركز التاسع بمدرسة الشهيد هشام التابعة لإدارة قلين، فرحة رضا عوض متولي، الحاصلة على المركز العاشر بمدرسة العباسية التابعة لإدارة الرياض».

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ