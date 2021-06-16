التحفظ علي 13 وحدة صوت توكتوك للحد من الضوضاء والتلوث السمعي بالزقازيق

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة، لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع الإدارة العامه للمواقف، ومدير إدارة المرور بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق، لرصد سائقي مركبات التوكتوك المستخدمة لوحدات صوت مزعجة وإتخاذ اللازم حيالهم.

ومن جانبه أوضح عبده سالم ،مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 3 مجموعات عمل بميادين التحرير، القومية، الصاغة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة، أسفرت عن التحفظ على وحدات الصوت لعدد 13 مركبة وكذلك التحفظ على عدد 21 توك توك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.