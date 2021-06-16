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أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، تفهمه لموقف مصر من مياه النيل وأهميتها للغاية لحياة ملايين المصريين، مشيرا في هذا الصدد إلى مسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة للوصول لحل لهذه القضية.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم، أنه زار القاهرة في عام 2013 وناقش مع وزير خارجية مصر في ذلك الوقت ما يجري من مفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، مضيفا: «لقد سمعت أن الأمر معقد للغاية، وللأسف الاتحاد الافريقي لم يستطع ايجاد حل بسهولة لهذه القضية».

وتابع: «نأمل أن تساعد المسؤولية الدولية لإيجاد حل لهذه القضية»، مضيفا: «لا نستطيع إجبار شعب إثيوبيا على شئ ولكننا يمكن أن نساهم في إيجاد حل».

وأشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى أن المحادثات مع الوزير سامح شكري تطرقت لموضوعات حقوق الإنسان، قائلا إنه لم يأت لمصر لإعطاء دروس، «لكن للاستماع والإنصات باتجاه المزيد من الفهم المشترك لبعضنا البعض، ونستطيع أن نشجع مصر ودولا أخرى للقيام بكل ما تستطيع لاحترام حقوق الإنسان»، وأشار إلى أنه سيقدم تقريرا الاثنين المقبل لنظرائه في الاتحاد الأوروبي حول نتائج زيارته لكل من مصر والأردن.