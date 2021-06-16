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«المحامين»: «قضايا الدولة» توافق على الإشراف على انتخابات «فرعية قنا»

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«المحامين»: «قضايا الدولة» توافق على الإشراف على انتخابات «فرعية قنا» «المحامين»: «قضايا الدولة» توافق على الإشراف على انتخابات «فرعية قنا»

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أعلنت نقابة المحامين عن تلقي رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، بشأن موافقة هيئة قضايا الدولة، بالإشراف على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا، والمقرر إجراؤها يوم 8 يوليو المقبل.

وجاء بنص الخطاب: «إيماءً إلى كتابكم للمستشار الدكتور رئيس الهيئة، المؤرخ 7 ييونيو الجاري، بشأن طلب الموافقة على إشراف الهيئة على إجراء انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا على منصب النقيب فقط.

نود إحاطة معاليكم بأن المجلس الأعلى للهيئة وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو على طلبكم المشار إليه».

المصرى اليوم

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