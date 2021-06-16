الأمن العام يضبط قضايا مخدرات وينفذ الآف الأحكام القضائية في القليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، بحوزة 6 متهمين، و20 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 24 متهمًا لـ13 منهم معلومات جنائية، فضلاً عن ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما أسفرت عن ضبط مراقب «هارب»، و15 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 7118 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.