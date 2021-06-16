«أوقاف الإسكندرية» تُتيح خدمة «الصكوك الدليفري».. اتصل بنا نصلك أينما كنت

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أعلنت مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، تفعيل عملية استلام إيصال الصكوك من المنازل (خدمة الدليفري)، للتيسير على أهل الخير من الراغبين في الحصول على صكوك الأضاحي هذا العام 2021.

وذكرت المديرية في منشور لها على موقعها الرسمى على «فيس بوك»، عايز تضحى وتكسب ثواب الأضحية.. الأوقاف يسرت الأمر، الشراء والذبح والتوزيع بمعرفة الاوقاف، اتصل بنا نصلك أينما كنت«وحددت المديرية قيمة الصك بـ2000 جنيه .

إلى ذلك التقى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، يرافقه عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، الأئمة التابعين للإدارات (وسط- شرق- محرم بك)، الخميس، بحضور قيادات الإدارات الثلاث لمتابعة سير المنظومة الدعوية.

وناقش القيادات مع الائمة، متابعة سير عمليات بيع صكوك أضاحي 2021، واستنهاض الهمم لبذل مزيد من الوسع كما تم التأكيد على أهمية استغلال مواقع التواصل الإجتماعي لنشر صحيح الدين الوسطي بالحكمة والموعظة الحسنة كونها منبرا من أخطر منابر الدعوة الان.