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ببيطرى القليوبية: قوافل مجانية عن التلقيح الصناعي لإنتاج لحوم وألبان خالية من الأمراض

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نفذت مديرية الطب البيطرى في القليوبية قافلة بيطرية مجانية في قرية أجهور الكبرى للحفاظ على الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية في القرية حيث قام محمد أبوالنور رئيس الوحدة المحلية بتفقد اعمال القافلة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية مجانا

وقال «أبوالنور» بأن القافلة تجوب القرى وتذهب إلى المنازل وحقول المربين لتقديم الخدمات مجانا وقدم ابو النور الشكر لفريق العمل على المجهود المبذول في الحفاظ على الثروة الحيوانية

وفى السياق قالت الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية انه تم عقد ندوات إرشادية حول التلقيح الاصطناعي للمربين والفلاحين وورش عمل للأطباء البيطريين بالحكومة والخاص لتعليم التلقيح الاصطناعي والتعريف بمميزاته في عدد من الادارات البيطرية والقرى في المحافظة لتعميمه بكافة الوحدات لتحسين سلالات الحيوانات في إنتاج الألبان واللحوم وخلوها من الأمراض والارتقاء بالثروة الحيوانية وتنميتها والحفاظ عليها

قوافل بيطرية بقرى القليوبية
قوافل بيطرية بقرى القليوبية
قوافل بيطرية بقرى القليوبية
قوافل بيطرية بقرى القليوبية

المصرى اليوم

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