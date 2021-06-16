رئيس «الإنجيلية»: 25% من العاملين بالهيئة أصيبوا بكورونا (التفاصيل)

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قال الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، التقيت قبل عدة أشهر بشاب أعرفه جيدًا، وهو في أواخر العشرينيات من عمره، وقال لي أتمني أن أنجح مهنيًا كي لا اضطر للتفكير في الهجرة، فأنا أعشق مصر وأرغب في العيش فيها، فقلت :«ياه جاء الوقت الذي نري فيه شبابنا يتمسك ببلاده ويحلم بالعيش فيها بعد أن كان البعض حلمه هو الهجرة».

و أكد أندريه، اتمني أن نري دورا كبيرا للمجتمع المدني، لأن الدولة القوية لديها مجتمع مدني قوي ونحن في مصر لدينا دولة قوية، ونحن نساند دولتنا ونريد ايضًا مجتمعًا مدنيًا قويًا قادر على الإسهام في التغيير، ولكي يغير فلابد أن يكون هو نموذج في صناعة القرار والشفافية والشفافية فيوقت اعلان المعلومة متي تعلن وليس فقط إعلانها.

وأضاف أن ٢٥٪ من العاملين بالهيئة اصيبوا بكورونا، بسبب التواجد المستمر بالعمل بالمجتمعات المحلية، ولكن رغم ذلك تعتبر بلادنا نموذج لعبور أزمة الوباء بسبب الإدارة الرشيدة بالتعاون مع المجتمع المدني، بينما عانت وتعاني مجتمعات كثيرة من تداعياته للآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة-» الذي تقيمه الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع منتدي حوار الثقافات.

حضر الجلسة الافتتاحية الكاتب الدكتور، حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، والنائب الكاتب رامي جلال عامر، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والاستاذ هاني لبيب، الكاتب والمفكر، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة الانجيلية.