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تحطم سور كورنيش الشيراتون بالغردقة وتجاهل إصلاحه من مسؤولي المدينة

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طالب عدد من أهالي مدينة الغردقة بسرعة إصلاح سور كورنيش الشيراتون القديم المواجه لشاطئ البحر وذلك بعد تحطم اجزاء من سور الكورنيش منذ أسابيع دون أي تحرك من مسؤولي المدينة وسط انتقادات لإقامة سور حديدي بأحد الميادين الكبرى وتشويه شكله الجمالي وتجاهل إصلاح سور كورنيش الشيراتون.

وأكد الأهالي أن كورنيش الشيراتون القديم يرتاده المئات من السائحين والمصريين وقام مجهولون بتحطيم جزء من السوء والقاءه على شاطئ البحر وأصبح يمثل خطر على الاطفال في السقوط في مياه البحر في هذة الأماكن الخالية من السور.

ورصدت «المصري اليوم» خلو موقعين بسور الكورنيش من الحديد الفاصل بين طريق الكورنيش والشاطئ وسط تجاهل من مسؤولي مدينة الغردقة لإصلاحه وإعادة تركيب السور.

وأكد الأهالي أنه تم إخطار مسؤولي المدينة منذ عدة أسابيع دون أي تحرك.

المصرى اليوم

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