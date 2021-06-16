محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشوارع محطة عاطف السادات وبشاير الخير

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أجري اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولة في فجر اليوم بمدينة شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، .

حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع محطة عاطف السادات وشارع بشاير الخير، وتابع أعمال الرصف وتركيب البلدورات وفرش النجيل الصناعي بالجزيرة الوسطى بالشارع، وأكد المحافظ أنه من ضمن أعمال التطوير بشارع عاطف السادات، سيتم إنشاء مشروع «شارع مصر» أكشاك نموذجية للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وإنشاء حديقة نموذجية بمدخل الشارع لتوفير متنفس حضاري لسكان المنطقة، هذا وقد شدد المحافظ على الشركات المنفذة بتنظيف الشارع وإزالة كافة الإشغالات عقب الانتهاء من أعمال التطوير، كما شدد بضرورة ضبط مناسيب الرصف وبلاعات مياه الأمطار والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.

وخلال تفقده للشارع التقى محافظ المنوفية بعدد من المواطنين وسكان المنطقة، وأكد لهم أننا مستمرون في أعمال التطوير بكافة مراكز ومدن المحافظة قائلا «مش هنسيب حاجة من غير ما نطورها» مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتشجير وإنارة الشوارع، ومناشدات الأهالي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام .

هذا وقد قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من جهد صادق وفعال في أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الهامة والحيوية بمدينة شبين الكوم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وما يُبذل من مجهودات مضنية في إعادة الرونق والشكل الجمالي بنطاق العاصمة .