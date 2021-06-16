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اليوم ..استئناف أحمد عز على الزامه بدفع 41الف جنية إسترليني لـ«توأم زينة»

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اليوم ..استئناف أحمد عز على الزامه بدفع 41الف جنية إسترليني لـ«توأم زينة» اليوم ..استئناف أحمد عز على الزامه بدفع 41الف جنية إسترليني لـ«توأم زينة»

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تنظر محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الاربعاء، الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام «عز» بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

المصرى اليوم

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