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ضبط 5 قطع سلاح وكيلو بانجو بحوزة 6 متهمين في حملة بأسوان

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ضبط 5 قطع سلاح وكيلو بانجو بحوزة 6 متهمين في حملة بأسوان ضبط 5 قطع سلاح وكيلو بانجو بحوزة 6 متهمين في حملة بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الثلاثاء ، القبض على 6 عاطلين بحوزتهم كيلو و 200 جرام من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم عمل مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

يذكر أن الحملة استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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