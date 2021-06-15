لجنة مفاوضات سد النهضة: «إثيوبيا تدفعنا إلى حافة الهاوية»

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قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن اتفاق المبادئ لم ينص على تقاسم المياه، ولكن إثيوبيا تثير هذا البند في الفترات الأخيرة من أجل إفشال المفاوضات.

ولفت «الظواهري»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى أن مشاركة السودان في مباحثات دول شرق النيل الذي حدثت في أديس أبابا كان شرفيًا، ولكن في وسط تعثر المفاوضات كان من الأفضل عدم مشاركة السودان، معقبًا: «الوزير السوداني راح إثيوبيا للمشاركة في مباحثات دول شرق النيل، لأن هناك دعوة وجهت له».

وأضاف أن إثيوبيا كانت تهدف من الملء الأول توليد الكهرباء، ولكنها فشلت، وفي هذا العام كان تهدف لتخزين 1.5 مليار متر مكعب إضافية لكي تصل بسعة إجمالية 18 مليارا، ولكنها فشلت في هذا الأمر، ولكن مع تعلية الجزء الأوسط الضعيف، من المتوقع أن يكون التخزين أقل.

ولفت إلى أن مصر وضعت شروطًا لحل أزمة سد النهضة من خلال وجود الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في المفاوضات، وأن يكون هناك سقف زمني قريب، ووضع آلية محددة لفض المنازعات في حال الحدوث، معقبًا: «إثيوبيا تدفعنا إلى حافة الهاوية بسبب تعنتها الكامل في المفاوضات».