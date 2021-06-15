السيطرة على حريق بزراعات النخيل بمنطقة المهيدات بالطود جنوب الأقصر

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تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق هائل بناحية نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي التابعة لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، مساء اليوم، في مجموعه من النخيل .

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، اخطارا، يفيد نشوب حريق في كرم نخيل بعدد 20 نخلة، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق النقيب محمود مرسى رئيس نقطة شرطة العديسات ورجال الحماية المدنية .

حيث تم الدفع بـ 2 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق على إتلاف وحريق عدد 20 نخلة، وعددًا من أشجار الفاكهة المجاورة لمكان الحريق، وتمت السيطرة، قبل امتداده للمنازل المجاورة، ولم ينجم الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية .

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق..