أخبار عاجلة

إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
"ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي -
أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة -
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السيطرة على حريق بزراعات النخيل بمنطقة المهيدات بالطود جنوب الأقصر

Print
السيطرة على حريق بزراعات النخيل بمنطقة المهيدات بالطود جنوب الأقصر السيطرة على حريق بزراعات النخيل بمنطقة المهيدات بالطود جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق هائل بناحية نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي التابعة لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، مساء اليوم، في مجموعه من النخيل .

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، اخطارا، يفيد نشوب حريق في كرم نخيل بعدد 20 نخلة، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق النقيب محمود مرسى رئيس نقطة شرطة العديسات ورجال الحماية المدنية .

حيث تم الدفع بـ 2 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق على إتلاف وحريق عدد 20 نخلة، وعددًا من أشجار الفاكهة المجاورة لمكان الحريق، وتمت السيطرة، قبل امتداده للمنازل المجاورة، ولم ينجم الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية .

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي