خالد الجندي لـ«حسين يعقوب»: «جاي تغسل إيدك دلوقتي وتتبرأ من فتاوى خربت البلد؟»

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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة».

وقال «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي» الثلاثاء: «بتاع دبلوم المعلمين رايح المحكمة يقول إحنا بتوع الصلاة على النبى، لا إنت بتاع غزوة الصناديق، جاى تغسل إيدك دلوقتى، وتتبرأ من فتاوى خربت البلد».

وأضاف: «أقسم بالله العظيم كأن القرآن نازل دلوقتي وبيتفسر والآية مش محتاجة شرح»، مستشهدا بقول الله تعالى: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ».

وتابع: «انتوا فاكرين إننا مش هنحاسبكم، جاي النهارده تقول حزبية بغيضة، أمال غزوة الصناديق دى إيه، طبعا شعب طيب حقكم تعملوا أكثر من ذلك، القادم مذهل.. انتظروا المزيد والمزيد من سقوط هذه الأوثان البشرية التي خربت ودمرت المجتمع والبلد».

واستطرد: «أنا أقول لا قداسة لأحد بعد رسول الله، عودوا نفسكم على حق النقاش والاختلاف، والدليل أديه غسل إيده منكم بعد ما ارتكبتكم جرائم ولوثتم أيديكم بالدم، وأنا بطالب بمحاسبة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا لولا الجيش المصري والرئيس السيسى غصبا عن أنوفهم».