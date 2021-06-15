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السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد،على حريق اندلع بمزارع نخيل وزراعات وحظائر ماشية بزمام المناطق الزراعية بقرية الجديدة في امركز الداخلة اليوم الثلاثاء حيث اتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء إرتفاع حدة الحريق والتى انتقلت إلى حظائر الماشية وشون حفظ أعلاف الماشية.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بزمام قرية الجديدة بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية القروية، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الممتد بمساحات كبيرة وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتحرر محضر بالواقعة، وحصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق شب حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات وحظائر ماشية بزمام المناطق الزراعية بقرية الجديدة في الوادى الجديد اليوم الثلاثاء حيث اتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء ارتفاع حدة الحريق والتى انتقلت إلى حظائر الماشية وشون حفظ أعلاف الماشية.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقي بلاغًا يفيد وقوع حريق بمزارع نخيل وزراعات بزمام قرية الجديدة بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية القروية، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الممتد بمساحات كبيرة وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتحرر محضر بالواقعة وحصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق.

المصرى اليوم

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