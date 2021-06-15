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إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 650 مترًا في القرنة غرب الأقصر 

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إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 650 مترًا في القرنة غرب الأقصر  إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 650 مترًا في القرنة غرب الأقصر 

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شنّت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة مكبرة مساء اليوم بقيادة العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، ونائبا رئيس المركز حجازى النحاس ومصطفى جبريل وإدارات المتابعة والنظافة والبيئة ورؤساء القرى، والإدارة الهندسية ومعدات الحملة الميكانيكية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة السيول بالقرنة بالاشتراك والتنسيق مع مركز شرطة القرنة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة مبانى على أملاك الدولة بمسطح 650 مترًا مربعًا تقريبًا ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، جاري العمل على صيانة وتركيب كشافات الأعمدة بالقرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالتصدى بكل حزم وحسم بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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