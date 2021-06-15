إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 650 مترًا في القرنة غرب الأقصر 

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شنّت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة مكبرة مساء اليوم بقيادة العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، ونائبا رئيس المركز حجازى النحاس ومصطفى جبريل وإدارات المتابعة والنظافة والبيئة ورؤساء القرى، والإدارة الهندسية ومعدات الحملة الميكانيكية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة السيول بالقرنة بالاشتراك والتنسيق مع مركز شرطة القرنة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة مبانى على أملاك الدولة بمسطح 650 مترًا مربعًا تقريبًا ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي سياق متصل، جاري العمل على صيانة وتركيب كشافات الأعمدة بالقرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالتصدى بكل حزم وحسم بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.