بمناسبة عيد الأضحى.. 750 جنيها منحة لجميع العاملين بجامعة بنها

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وافق الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت شيرين شوقى أمين عام الجامعة، في بيان، الثلاثاء، إنه جارى الإنتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين المتواجدين على رأس العمل بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والمهن الطبية والموسميين والمنتدبين من جهات خارج الجامعة.

وأضافت أن المكافأة سوف يُجرى تدبيرها من الموارد الذاتية وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.