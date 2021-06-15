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علاجه مرتفع للغاية.. أستاذ بطب القصر العيني: هذه العلامات تدل على إصابتك بالفطر الأسود

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علاجه مرتفع للغاية.. أستاذ بطب القصر العيني: هذه العلامات تدل على إصابتك بالفطر الأسود علاجه مرتفع للغاية.. أستاذ بطب القصر العيني: هذه العلامات تدل على إصابتك بالفطر الأسود

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قال الدكتور عبدالرحمن يونس، أستاذ مساعد أنف وأذن وحنجرة بطب القصر العيني، إن هناك بعض العلامات التي تدل على الإصابة بالفطر الأسود، مثل نزول المخاط مصاب بدم، خلاف وألم كبير حول العين، والأنف، مع نفس أعراض الجيوب الأنفية.

وأضاف «يونس»، خلال حواره مع برنامج «صحتك بالدنيا» على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود يكون من خلال البعد عن استخدام المضاد الحيوي بلا داعي، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا، معقبًا: «بلاش نمشي بالوصفات، ونعالج تشخيصات وليس الأعراض».

ولفت إلى أن علاج الفطر الأسود مرتفع للغاية، في ظل انتشاره عالميا، ويؤخذ في المستشفيات، ولذلك هناك ضرورة للوقاية من خلال الابتعاد عن المضاد الحيوي بلا داعي.

المصرى اليوم

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